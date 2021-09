Suspendieron las clases en un colegio platense por casos sospechosos de Covid

Si bien la pandemia de coronavirus en la región ha sido contenida, no significa que haya terminado. Prueba de ello es el colegio N°8 Pedro Bonoit donde se debió suspender las clases luego de que se detectara un caso sospechoso de coronavirus.

Alejandra es madre de 2 adolescentes que asisten a dicha escuela y habló en exclusiva para este medio:

"Por el grupo de WhatsApp avisaron que una preceptora tiene síntomas, por el momento los chicos no van a tener clases hasta nuevo aviso." y agregó "tenemos que estar atentos al lunes a la mañana".

Además expresó su preocupación ya que el colegio no dio precisiones de quien es la persona con síntomas: "mis hijos no tienen la vacuna, mi temor es que exijan que los chicos vuelvan al colegio, nadie me da garantías de nada", concluyó.

Al respecto, la directora de la institución aclaró que no hay riesgos para los alumnos pero "tenemos algunas dudas del cumplimiento del protocolo de la preceptora ya que tuvo una reunión", dijo y agregó "el protocolo con los alumnos no se rompió, con los profesores creemos que tampoco pero por precaución activamos el protocolo".

"Se le realizó un hisopado el jueves, que dio negativo, pero por la proximidad de los síntomas, le recomendaron hacer un segundo hisopado ya que podía ser un falso negativo", concluyó.