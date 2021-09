Las vacunas de AstraZeneca, Sputnik y Moderna aumentan por tres los anticuerpos

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró que de acuerdo a un estudio sobre intercambiabilidad de vacunas en la Ciudad que será publicado en una revista científica en los próximos días, tanto las vacunas de Astra Zeneca, como Moderna o Sputnik 1 aumentan al menos por tres los anticuerpos, mientras que Sinopharm no logra ese incremento. El adelanto del estudio, realizado a 800.000 porteños en la etapa pre Delta, fue difundido por el titular de la cartera sanitaria porteña durante el 24 Congreso Argentino de Salud organizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas (Acami).

"Todos sabemos que Sinopharm tiene un mayor impacto en la inmunidad celular, no en la cantidad de anticuerpos" acotó Quirós y destacó que las vacunas de "Astra Zeneca y Moderna dan una respuesta muy significativa, similar a Sputnik. Astra Zeneca un poco menor que Sputnik 2 y Moderna el doble que Sputnik 2". El funcionario detalló, además que "la combinación de vacuna de vector viral con una de ARN mensajero es la mejor combinación, más incluso que los esquemas homólogos. Nuestros resultados son bastante contundentes, la vacuna que más despierta anticuerpos es una vacuna como Sputnik en el primer componente y una de Moderna en el segundo componente". Por otra parte, destacó que de acuerdo a ese mismo estudio el beneficio de la doble vacunación "es muy alto tanto para Sputnik, como Astra Zeneca o Sinopharm, que previenen en un 90% el riesgo de internaciones. Siempre Sputnik por arriba, Astra Zeneca intermedia y la de Sinopharm un poco más baja".

Quirós destacó que el mes próximo "cuando recibamos la vacuna de Pfizer comenzaremos a inmunizar a menores de entre 12 y 17 años" y que primero "nos faltan vacunar a unos 600.000 porteños que aún no tienen las dos dosis aplicadas, lo cual haremos este mes". Respecto a una eventual tercera dosis, Quirós remarcó que "aún no estamos seguros del todo" de aplicarla ya que la evidencia en otros países "no es concluyente" y señaló que espera a fines de noviembre terminar el esquema de vacunación con dos dosis y en diciembre analizar la posibilidad de una tercera Para Quirós la no aceptación en Europa de personas que tiene la vacuna Sputnik obedece a "una cuestión geopolítica más que sanitaria" y destacó que en la pandemia "los países no actuaron en forma coordinada sino que cada uno buscó su propia respuesta y por eso tuvimos la distribución de vacunas como la tuvimos".