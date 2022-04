Técnicos electrónicos: entre actualizarse o cambiar de rubro

Comúnmente, un técnico electrónico se dedicaba a reparar todo lo que concierne a aparatos electrónicos dentro de la casa. Por ejemplo, arreglaba televisores, radios, minicomponentes, controles remotos, reproductores de DVD, las ya desaparecidas caseteras y videocaseteras (aunque hay un mundillo atrás de lo viejo que lo quiere resurgir). También podía echar mano de otras cosas como un ventilador, una estufa eléctrica o algo similar.

Aunque para la mayoría sea difícil de entender, la vieja electrónica trataba con circuitos eléctricos que involucran componentes eléctricos activos como tubos de vacío, transistores, diodos, circuitos integrados, optoelectrónica y sensores, asociados con componentes eléctricos pasivos y tecnologías de interconexión. Generalmente, los dispositivos electrónicos contienen circuitos que consisten principalmente, o exclusivamente, en semiconductores activos complementados con elementos pasivos; tal circuito se describe como un circuito electrónico.

Desde la redacción de diario Hoy nos comunicamos con lo que sería un “miembro de la vieja guardia” de la electrónica, Félix, que trabajó casi 40 años de este oficio. “La verdad, mi historia con el comienzo de la electrónica no fue amor a primera vista. Yo iba a un colegio industrial y un día dije que no quería ir más; entonces en casa me dijeron acá se trabaja, se estudia, o se va a la calle”, dijo Félix con una carcajada como si lo llevara a ese momento exacto. Y continuó: “Y yo, ni lerdo ni perezoso, dije estudio electrónica. Pocos años de estudio y trabajo asegurado, ya que por aquellos años en los que estudié había mucho laburo. No tenía mucho que pensar y me mandé”.

Una vez recibido, empezó a deambular por varios talleres electrónicos, pero al ser un recién salido del colegio, casi todos lo tomaban en broma. Así relató sus comienzos: “Me tenían de pibe de los mandados, iba a comprar repuestos, baldear, a la hora del almuerzo a comprar comida y así”. Luego, comentó: “Hasta que un día me dejaron solo y arreglé un televisor y el control remoto. No lo podían creer, y a partir de ahí empecé con trabajos por todos lados”.

Sobre la actualidad del rubro, Félix comentó: “Cuando empezó la pandemia yo ahí ya estaba seguro de que no volvía a abrir el local. Ya de por sí era difícil reparar las nuevas tecnologías. Ahora todo lo que viene son circuitos cerrados, que están hechos para tirar y poner otro. La televisión que yo arreglaba ahora mide 10 centímetros y además es una computadora, sí o sí era tener que volver a estudiar porque la electrónica cambió muchísimo y nosotros no supimos ver lo que venía, la tecnología ya mató al viejo técnico electrónico. Si uno quiere ser eso, tiene que estudiar años y de cero”, concluyó.