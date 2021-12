Termina el año y recomiendan hacer un balance personal

A pocos días para que termine 2021, llega el momento en que muchas personas deciden hacer un balance personal de lo que fue su año en el amor, el trabajo, la familia y todo lo que forme una parte importante de sus vidas.

Por eso, en diálogo con diario Hoy, el psicólogo Diego Quindimil otorgó algunas recomendaciones para poder transitar ese proceso de manera adecuada y brindó ciertos tips para poder hacerlo más valioso.

El balance posibilita poner en perspectiva lo que hicimos en el año. “Desde la perspectiva psicológica es importante hacer este ejercicio porque permite poner en una balanza lo que pudimos lograr, lo que no y, en función de esas expectativas que teníamos, saber qué aprendizajes tuvimos, por qué pudimos hacer o no hacer las cosas que hicimos”, explicó el profesional. “Es oportuno pensar qué esfuerzos hicimos y dónde acertamos en las cosas en las que nos fue bien para poder repetir esas claves del éxito, como también en las que no, para no volver a chocar dos veces con la misma piedra”.

Muchas personas deciden dejar asentado su análisis por escrito, sea en un cuaderno o en un archivo en su computadora. El psicólogo comentó: “Es una buena herramienta porque nos permite sacarlo de nosotros, tomar distancia y poder analizarlo con una perspectiva casi externa”.

En tanto, la herramienta de hacer un repaso de las fotos del año dependerá de cada persona y cómo se relacione con ello, dado que hay quienes pueden revivir momentos de alegría con entusiasmo, mientras que otros pueden caer en la melancolía.

“Hacer una recopilación de fotos va a depender de cada uno y depende de lo que haya pasado en su vida. Si a uno le gusta mirar las fotos o si fue un año de grandes vivencias, repasarlas puede hacerte rememorar momentos interesantes de lo que pasó en el año”, postuló.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de hacer público ese balance en las redes sociales o en una conversación con otras personas, Quindimil manifestó: “Al ser un buen espacio para encontrarse con uno mismo, es bueno guardar cierto grado de lo que analizamos”.

“El balance es de intimidad, es un tiempo para uno y para reencontrarnos, poder construir puentes en lo que esperamos sea nuestra vida en adelante, poder planificar lo que queremos poniendo expectativas realistas”, concluyó.