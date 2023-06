Tolosa, un barrio que sigue castigado por la falta de agua

Los vecinos del barrio platense de Tolosa no abandonan sus reclamos por el incumplimiento del servicio de agua de parte de la empresa ABSA, una lucha que encararon durante todo el verano en plena ola de calor, pero que no se terminó con la llegada del frío.

Frentistas de diferentes partes del barrio mostraron cómo afecta en sus vidas cotidianas el impacto de la falta de agua y advirtieron que, ante la falta de respuesta, van a iniciar un reclamo por vía judicial.

“Esta es la presión que tenemos en 523 entre 4 y 5, de ABSA vinieron a tomar y no tiene ni un metro”, lamentó un vecino. A él se sumó una mujer que planteó que “hace dos días tenemos un hilo de agua en 6 entre 522 y 523, la canilla está a menos de 50 centímetros del suelo y a pocos metros de la entrada principal de agua”.

Desde la Asamblea Vecinal Tolosa hicieron un relevamiento y fueron los propios residentes del barrio los que notaron que en 523 y 5 no hay presión; en 522 entre 13 y 14 no sale agua de las canillas, al tiempo que en 6 entre 523 y 524 sale solo un pequeño hilo de agua que no alcanza para llenar el tanque.

“Realmente estamos cansados, estamos en pleno invierno y estemos sufriendo como si estuviéramos en plena época de calor de septiembre. Faltan tres meses para que se vuelva a repetir lo mismo. El servicio no se mejoró, seguimos sin agua, seguimos sin el cumplimiento de servicio de parte de ABSA, tenemos que andar mendigando el agua, construyendo cisternas, porque prácticamente presión no hay”, relató Eduardo, uno de los vecinos afectados.

En ese plano, contó que muchos vecinos se levantan en medio de la madrugada para poder llenar los tanques o ver si pueden lavar la ropa e higienizarse, ya que muchos se tienen que ir a bañar a otros lugares.

“Realmente la situación es desesperante, ya hemos hecho toda clase de presentaciones, pero ya con los vecinos vamos a tener que hacer sí o sí una presentación judicial, porque realmente esto no da para más, estamos en pleno junio. Hoy, prácticamente, en muchos lugares de Tolosa no hay agua, y esto continúa y no puede ser así”, cerró.