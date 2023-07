Trabajadores del Bioparque denunciaron las condiciones de las instalaciones

Los trabajadores del Bioparque de La Plata reunidos en asamblea, emitieron un comunicado a través de su gremio en el que informaron las peticiones realizadas a la actual gestión municipal a lo largo de estos últimos años. Allí, indicaron que las necesidades requeridas por los profesionales del ex Jardín Zoológico y Botánico con el fin de cumplir con las políticas de cuidado, protección y preservación de la biodiversidad y el medio ambiente, no son satisfechas ni acordes a la ordenanza 11.535/17.

Los trabajadores expresaron que “ejemplo de esto es el no haber creado el Consejo Consultivo multidisciplinario con referentes académicos y sociales de nuestra comuna para ser veedor, no solo de los cambios necesarios en la infraestructura, sino también de la transparencia en los actos públicos a realizarse para ocupar los cargos de gestión institucional de la Estructura Orgánica y Multidisciplinaria que no fue incluida en la mencionada ordenanza”.

Y agregaron: “Esta estructura interna es necesaria para que los diferentes saberes se vean reflejados en la toma de decisiones coherentes, para dar continuidad a las políticas educativas, de cuidado y protección de la biodiversidad y el medio ambiente, a mediano y largo plazo que solo una institución naturalista como ésta puede dar. Sin ir más lejos, al día de hoy no existe oficialmente la categoría de técnico y los cuidadores figuran como administrativos”.

En este sentido, manifestaron también que el rescate, rehabilitación y evaluación de animales para su reintroducción a su medio ambiente natural requiere de cambios en la infraestructura de los ambientes, como la construcción de áreas de manejo que hoy son inexistentes. Los profesionales expresaron que esas áreas son necesarias para no trabajar en contacto directo con los animales tratados y, sin esto, la reintroducción de los animales en sus hábitats no es posible.

Finalmente, los profesionales indicaron que tienen los salarios más bajos de la Provincia al igual que el resto de los trabajadores municipales, el cual está debajo de la línea de indigencia. “No solo tenemos salarios paupérrimos, también se nos ha privado de los materiales y herramientas necesarios. La ropa de trabajo incluida en el presupuesto municipal se nos ha negado en 7 de los 8 años de la actual gestión”, enfatizaron.