Un bartender de la ciudad se ubicó entre los mejores argentinos del World Class 2022

Nicolás Erazun nació en Santa Rosa, La Pampa, y en el año 2011 llegó a La Plata para estudiar y trabajar. Hace pocos días tuvo la grata novedad de convertirse en semifinalista del World Class Argentina, entrando en el top 16 a nivel nacional.

Se trata del único bartender de la ciudad que el próximo 11 de abril se medirá en las semifinales. Luego el campeón competirá representando al país.

“Me vine a La Plata a hacer un curso de Técnico Eviscerador, paralelo al profesorado en Educación Física. Vivía en un centro universitario y mi primer trabajo fue en una fotocopiadora. Luego manejé un barquito en la República de los Niños, hasta que un amigo me llevó a trabajar a un bar donde él estaba de encargado. Primero en la bacha, luego estuve de mozo y finalmente en la barra, donde se despachaba cerveza y algún que otro trago”, le contó a diario Hoy Erazun, quien actualmente ocupa el cargo de jefe de barra en un clásico bar de la región.

Miles de bartenders de los seis continentes aspiran a lograr el codiciado título y participan de las distintas rondas nacionales de clasificación; solo los mejores de cada país logran acceder al grupo de élite que viaja a la exclusiva final internacional. Ese sueño es el que cada vez está más cerca para Nicolás. Para quedar entre los 16 mejores, Nicolás debió presentar la creación de una receta de un aperitivo o un digestivo con una reconocida marca de whisky.

“En plena pandemia conocí a Nicolás Bocabella, dueño de varios locales gastronómicos, entre ellos Abruzzese, un restaurante del año 1937 del que es imposible no enamorarse de su comida, de su gente, y de su barra. La familia completa me recibió con los brazos abiertos y siempre tuvieron un trato familiar. Sin dudarlo me fui a trabajar con ellos”, remarcó el joven.

“De ahora en más se vienen las instancias eliminatorias hasta llegar a la final, algo que con el equipo de barra y el apoyo del bar vamos a intentar con todas las energías. Desde el equipo siempre estamos intentando capacitarnos y estar a la altura de bares importantes, y con mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo amor, logramos de a poco llegar a un mayor rango de clientes”, concluyó.