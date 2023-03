Un camión descontrolado provocó estragos en Barrio Cementerio

En el contexto de una mañana inestable en la región, los vecinos de una zona del Barrio Cementerio se vieron afectados por la imprudente maniobra de un camión de carga pesada que se perdió en la zona y quiso girar a la derecha en la esquina de 71 y diagonal 74.

Debido a la altura del acoplado, el chofer no percibió que estaba arrastrando los cables de tensión que, al hacer fuerza, arrastraron cuatro postes de luz, desde el bulevar y diagonal 74 hasta pasada la esquina de 71.

“Le empezamos a gritar, pero el chofer seguía y no frenaba. Recién cuando se dio cuenta, ya había tirado cuatro postes sobre le diagonal y dejó a todos sin luz”, explicó uno de los frentistas de la zona.

A causa de la mala maniobra, se tuvo que cortar la circulación hasta pasado el mediodía, ya que, además del trabajo del personal de la guardia urbana, también tuvo que actuar defensa Civil y la Policía, para colaborar con el tránsito y desviarlo dirección hacia el Cementerio o hacia Los Hornos por la avenida 72, o hacia la zona de Arana o Sicardi, tomando la 137 a la altura del cruce con 72.

Asimismo, los comercios de la zona se vieron afectados por lo ocurrido y el dueño de una carnicería confesó: “Perdí casi toda la mañana de trabajo porque, al no tener luz, las heladeras no pueden estar prendidas y la gente no quiere venir a comprar”.

Según la versión inicial, el conductor no conocía la zona, intentó retomar en dirección a la rotonda de 131 y 72, pero no tuvo en cuenta la altura de los cables en la esquina de 71 y diagonal 74, y terminó dejando a todos los vecinos de la zona sin luz durante por lo menos dos horas.

El enorme vehículo, además, permaneció cruzado sobre el diagonal y hasta que no se terminaron de acomodar los cables de alta tensión no se lo pudo mover de la zona por riesgo de cortocircuitos o descargas eléctricas, para el chofer o el personal de la fuerza pública que estaba colaborando.

Cabe recordar que sobre el diagonal 74, desde la zona del hospital San Juan de Dios (dentro del casco urbano) hasta el cementerio, se ampliaron las señalizaciones por la bicisenda y hay reductores de velocidad.

Lo que vecinos están reclamando en el lugar, sin embargo, son mayores carteles que señalen las distancias y las direcciones de las localidades del Oeste de La Plata, y las prohibiciones de circulación de camiones de carga pesada.