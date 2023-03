Docentes y estudiantes realizaron un abrazo simbólico a la Escuela 27

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°27 de La Plata realizó un abrazo simbólico para pedir por mejores condiciones edilicias que les permitan desarrollar las clases con normalidad.

Por medio de carteles con diferentes consignas, estudiantes y docentes de la institución ubicada en 35 y 17 se unieron para pedir por mejores espacios donde llevar adelante las actividades, en especial de cara a la llegada del invierno. “En nuestra escuela, las aulas tienen las paredes y el techo de chapa. Sufrimos calor sofocante en el verano y el frío extremo en los meses invernales”, lamentó en diálogo con diario Hoy, Luciana, una de las docentes de la institución.

La profesional recordó que, desde hace más de un año, esperan por la construcción de aulas de material, pero hasta el momento no saben cuándo va a ocurrir eso. “La ola de calor que tuvimos hace algunas semanas hizo las aulas inhabitables, como las clases no se suspendieron, teníamos chicos que se descomponían del calor”, señaló.

La docente aclaró que, si bien hay cuatro aulas de material que fueron construidas hace poco, estas no pueden ser utilizadas dado que no tienen la habilitación por falta de escalera de emergencia. “Por fuera se ve un edificio de material, pero en esa zona funciona la parte administrativa y están las aulas que no se pueden usar. Las aulas que sí se ocupan por los chicos están adentro del establecimiento”, aclaró.