Un camión se detuvo en el medio del Distribuidor y causó un caos vehicular

En el contexto del avance de las obras de repavimentación y mejoras del camino Distribuidor, ayer a la mañana se produjo un particular episodio que por milagro no generó accidentes: en el medio del trayecto, arriba del Pedro Benoit en el carril de circulación que conecta el tránsito hacia la zona de los hipermercados, un camionero tuvo que detener la marcha ya que el ancho del vehículo de carga que manejaba no pasaba por las delimitaciones que habían puesto los obreros en el lugar.

La situación generó que tuviesen que detener la marcha otros vehículos que venían atrás del camión, con el gran envión que suelen tomar todavía en el trayecto de la avenida 13 antes de la subida que tiene este camino, y se generó un caos de vehículos por al menos cinco minutos.

Si bien el conductor del camión bajó a correr los enormes tanques rojos que se estaban usando para delimitar la zona de los trabajos con la del carril habilitado para circular, el espacio no era suficiente.

De acuerdo a lo informado a este diario, los trabajos en la parte más alta del Distribuidor siguieron hasta las cuatro de la tarde y proseguirán la semana que viene, a partir del martes, para ampliar el trayecto de mejoras y asentamiento del pavimento.