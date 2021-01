Un camión tiró abajo el tendido telefónico en Villa Alba y se dio a la fuga

Vecinos del barrio Villa Alba vivieron mo­mentos de angustia durante la mañana de ayer. En el transcurso de las primeras horas del día, un camión tiró abajo un poste de la cuadra de 122 entre 610 y 611, provocando la caída de varios más. En suma, quedaron ­postes derribados a lo largo de dos cuadras.



Gabriela Cañedo, vecina de la zona, se comunicó con este medio para denunciar que en la mañana de ayer “pasó un camión que venía muy rápido y cuando dobló en la esquina, sin siquiera fijarse, enganchó cables telefónicos y terminó arrastrando todo. Los postes fueron cayendo uno a uno: desde la calle 611 hasta la 609. Cayeron postes arriba de las casas, arriba de los negocios, arriba de los techos”. Además, advirtió que la situación sigue siendo crítica porque no saben si seguirán cayéndose postes arrastrados por el tendido vencido.



Consultada por este multimedio, una fuente de Edelap descartó de plano que los ­postes caídos pertenezcan al tendido eléctrico. De esta ma­nera, desde la empresa llevaron tranquilidad a los vecinos que temían que hubiera riesgo de electrificación.



“Por acá pasan camiones todo el tiempo; desde hace años estamos en una lucha con los camiones que entran y salen cargados de las canteras. Los pisos vibran. Además, los postes están viejos desde hace muchos años”, relató la frentista.



En horas posteriores, dijo, “vinieron desde la Municipalidad a vallar, pero está todo igual, no vino nadie a solucionarnos nada. Estamos a la espera. Están todos los cables colgando. Es un barrio normal, donde hay muchos chicos y no se puede circular por las veredas porque es un peligro. Pedimos que por favor nos den una solución. No podemos pasar más días con los postes arriba de los techos, postes viejos y quebrados que ya no tienen más resistencia”.