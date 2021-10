Un fármaco para la diabetes podría prevenir casos graves de Covid-19

Los avances en el conocimiento sobre infecciones por coronavirus han crecido exponencialmente durante este último tiempo. A pesar de que existen cientos de muertes a nivel global de forma diaria, la ciencia, además de generar vacunas efectivas y seguras, continúa estudiando posibles formas de cuidado y prevención del virus. En esta oportunidad, científicos oriundos de Estados Unidos, más precisamente de la Universidad Estatal de Pensilvania, descubrieron que ciertos medicamentos usados para la diabetes pueden contener características que son efectivas para reducir las posibilidades de hospitalización por Covid-19.

En términos científicos, los fármacos que podrían llegar a ser aplicados son los agonistas de GLP-1R, que a grandes rasgos son los que cuentan con propiedades antiinflamatorias, ya que sirven para tratar la hinchazón del tejido corporal que sufren algunos pacientes diabéticos. “Se necesitan más investigaciones para confirmar si los agonistas de GLP-1R pueden proteger contra las complicaciones graves de Covid-19. También es necesario determinar las condiciones en las que estos medicamentos podrían ser protectores y cómo podrían usarse de manera segura durante la hospitalización por coronavirus”, remarcó al respecto la coautora del estudio, la doctora Nazia Raja-Khan.

El estudio utilizó datos de más de 30 mil pacientes con diabetes tipo 2, que estuvieron tomando este fármaco. De esta manera, se supo que se reducían en un 33% las posibilidades de internación y que descendía en un 42% el riesgo de muerte por Covid-19. Todos estos resultados, advirtieron, se dieron dentro de los primeros 28 días de haber contraído el virus. El ensayo se realizó entre enero y septiembre del año pasado, a pesar de haber lanzado los datos recién ahora. Dentro de la clase de fármacos GLP-1R, los medicamentos como dulaglutida, exentida, semaglutida y liraglutida son los que arrojaron mejores porcentajes y efectividad en los casos graves de coronavirus. “Nuestros resultados son muy prometedores, ya que el tratamiento con agonistas de GLP-1R parece ser altamente protector, pero se necesita más investigación para establecer una relación causal entre el uso de estos medicamentos y la disminución del riesgo de resultados graves de Covid-19 en pacientes con diabetes tipo 2”, comentó desde el Departamento de Ciencias Neurales y del Comportamiento de Penn State, Patricia Grigson.

A pesar de todos los innovadores tratamientos, la vacuna por obvias cuestiones continúa siendo la principal herramienta para combatir la pandemia, ya que muchas veces en estos casos faltan aún más estudios más particulares. Sobre esto, otra coautora del estudio, Jennifer Nyland, destacó: “No recomendamos absolutamente que las personas usen medicamentos que no hayan sido probados a fondo y considerados seguros y efectivos para tratar los síntomas de Covid-19. No sabemos qué hace este medicamento en personas que no tienen diabetes tipo 2”. Ellos fueron incluidos desde el principio como pacientes de riesgo, al igual que los que tienen deficiencias respiratorias. “La comunidad científica continúa buscando tratamientos que puedan complementar la vacunación al reducir aun más el riesgo de hospitalización, complicaciones respiratorias y muerte por Covid-19 en pacientes de riesgo con afecciones preexistentes como la diabetes”, concluyó Nyland.