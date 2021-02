Un freezer, tres pollos y un pedido sin respuestas en Arana

Con una luz cálida iluminando los largos asientos de madera de iglesia, el silencio del lugar esconde algo más que el simple respeto por la figura religiosa de Cristo.



Un par de velas como adorno, los pisos limpios pero húmedos y un horno de barro (listo para cocinar los primeros alimentos del 2021) esperan pacientes la solución a un problema.



Los integrantes del comedor comunitario de calle 134 entre 437 y 438 (Arana) se resignan a pensar que en La Plata “Cristo es la Única Esperanza” para palear el hambre en la región.



En dicha localidad, hasta el mes de diciembre se alimentó a cerca de 150 personas todos los lunes, con la comida que cocinaban en el patio trasero del templo evangélico del barrio, sobre la calle 134.



En ese lugar, humilde y acogedor, los vecinos ahorran el uso del gas y cocinan a leña para alimentar a otras personas una vez por semana.



Hasta allí llegó también la asistencia del Municipio de La Plata hasta diciembre, mes en el que varias áreas de la estructura estatal parecen haber bajado la persiana y, como suele ocurrir todos los años, volver a trabajar recién en marzo.



Pasó enero sin asistencia ni bolsones y los vecinos salieron a cortar la calle 437 y 137 para manifestarse por esta problemática social en Arana.



En una recorrida realizada por este diario se constató que la “ayuda” estatal del Municipio consistía en la donación de 3 pollos por semana y 20 kilos de papa y otras verduras. Con eso se pretendía alimentar a más de 150 personas, quienes todos los lunes al mediodía se acercaban hasta este lugar para llevarse una vianda, generalmente de arroz con pollo, o con verduras, ya que los trozos de carne no alcanzaban para tantas personas.



“Todos los viernes hasta finales de diciembre nos trajeron 3 pollos, 20 kilos de papas y algunas verduras. A eso le sumábamos el aporte de otros vecinos que colaboraban con alimentos.

Durante el fin de semana organizábamos todo. Luego cocinábamos y los lunes al mediodía repartíamos las viandas.

Ahora lo que necesitamos es un freezer, usado o nuevo, para guardar las cosas que dona la gente”, remarcó Iris, una de las referentes de este comedor.



“También necesitamos los pollos y la verdura que nos daban hasta diciembre. Presentamos un petitorio, pero no hay respuestas. Vamos a esperar hasta el miércoles, porque sabemos que con el feriado de Carnaval no trabaja nadie en el Municipio. Pero si no hay respuestas, volveremos a las calles”, advirtió esta vecina, quien representa a otros tantos que están esperando una solución para seguir ayudando a las personas que no tienen para comer todos los días en la periferia de La Plata.