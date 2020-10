Un hilo de agua para 20 familias

Vecinos de Berisso denuncian que hace más de un año apenas hay un hilo de agua en las cañerías de la zona de calle 10 entre 162 y 163. “Hace un año que directamente no sube agua al tanque, no tenemos presión. Estamos cansados de reclamar y no ser escuchados”, relató a diario Hoy una de las damnificadas.

El problema, que afecta a más de 20 familias, fue reconocido por la empresa prestadora del servicio de agua potable y cloacas ABSA, que se acercó y constató su existencia.

“Dicen que no hay presupuesto para cambiar el tramo de dos cuadras donde está el problema. Los vecinos ofrecimos pagar los caños y ellos ponen la mano de obra, pero no quisieron. No nos dan soluciones”, reveló una vecina.

En diciembre del año pasado, los afectados elevaron la denuncia al Organismo de Control del Agua de Buenos Aires y este, tras verificar el incumplimiento, intimó a ABSA a resolver el problema. Sin embargo, nada cambió.

Como si fuera poco la falta de presión, el agua sale marrón: no solo no se puede tomar sino que arruina lavarropas, sanitarios, grifería y cañerías. “Dentro de un tiempo voy a tener que cambiar el lavarropas porque se está pudriendo. Es mucho gasto”, se lamentó una propietaria.

“Ya no sabemos cuánto llevamos gastado en bidones de agua y filtros. Cada bidón de 20 litros vale alrededor de $250 y dura dos días. Y los filtros están cerca de $1.000”, detallaron.

“La situación es angustiante” aseguraron en una nota que ayer le enviaron al intendente, y concluyeron: “El agua es un derecho humano esencial, la privación de un servicio tan vital es atentar contra la salud de la población”.