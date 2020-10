Buscan impulsar la marina mercante en el país

El comercio interior y exterior de la Argentina es uno de los puntos más importantes en la agenda de la pospandemia, ya que la crisis económica mundial va a requerir contar con un desarrollo fuerte del mismo. Por eso, destacan la importancia de contar con una marina mercante en el país.

Diario Hoy dialogó con el capitán Julio González Insfrán, presidente de Navegación Interior para América Latina y el Caribe de la ITF, quien destacó la importancia de contar con barcos de bandera para alcanzar ese desarrollo.

“Esta es una lucha de muchos años y ahora se retomó, por eso vamos a presentar una reforma para que la ley de marina mercante sea una herramienta eficaz para la Argentina, porque al no tenerla, no podemos pensar ampliamente en el comercio exterior y a través de él entran las divisas para el país, cosa que hoy se la llevan banderas extranjeras porque no tenemos barcos”, señaló el experimentado capitán.

En el país hubo un debate en el Congreso respecto de esa ley de marina mercante, pero el tiempo de debate hasta que salió llevó un largo período y, finalmente se vetó, entonces “quedó una ley muy pequeña y que encima no se reglamentó totalmente”, explicó González Insfrán.

Según manifestó el experto, es clave para el desarrollo económico poder hacer uso de la infraestructura local y derivarla hacia un uso comercial, hecho que podría lograrse con la construcción de barcos propios.

“En la Argentina tenemos astilleros muy importantes como el Río Santiago, tenemos toda la tecnología para desarrollar, construir y equipar barcos, lo que necesitamos es la decisión política de impulsarlo y que se financie desde los bancos, así como se financia para hacer casas, por ejemplo”, de­sarrolló.

Además, destacó la posibilidad de crear miles de puestos de trabajo gracias a la reactivación de la marina mercante, que representaría una oportunidad para muchas personas. “Es muy importante que se comprenda que necesitamos de la marina mercante, esta es una etapa de cambios y la pospandemia nos va a obligar a vivir con nuestros recursos”, aseguró.