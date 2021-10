Un hombre quedó encerrado en su casa por las cintas que puso ABSA hace más de una semana. El hecho ocurrió en 69 entre 29 y diagonal 74, y hablaron los dueños de la vivienda que hace más de 70 años están en el barrio.

“Ya van cuatro meses, hemos reclamado todo el tiempo. El otro día yo mandé una nota a ABSA porque no están diciendo a nosotros que no perdamos agua por las canillas sin arreglar, nos están diciendo que no guardemos agua en los baldes por el dengue y acá se desperdicia, ya hay mosquitos incluso”, explicó el entrevistado.

“A mí me atiende muy bien cuando hago los reclamos, pero no se concreta el arreglo”, se quejó Adolfo, el vecino que sufre esta particular realidad en el límite entre La Plata y Los Hornos.

Además, el vecino afirmó que se trata de un arreglo de la vía pública, motivo por el cual no puede intervenir particularmente: “Está toda la vereda levantada y no sé si me perjudica también los cimientos, los vecinos también se perjudican…”, se lamentó el hombre.

Por último, Adolfo comentó a la Red 92 y Diario Hoy que “el martes de la semana pasado vinieron dos operarios, empezaron a trabajar con palas, y dijeron ‘no encontramos las pérdidas, tiene que venir una máquina retroexcavadora’”. Sin embargo, no regresaron más.