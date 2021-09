“Se resbaló una vecina por una pérdida de agua en 30 y 530, ya no le creemos a ABSA”

Un grupo de vecinos de la zona de La Cumbre tuvo que acomodar su rutina y sus hábitos al mal servicio de agua que hay en la zona de calles 30, 31 y 39, entre 531 y 526, debido a una enorme pérdida que provoca baja de presión y escasez del suministro en el lugar.

Con la llegada de la primavera, y a medida que se vayan acercando los días con altas temperaturas, el problema podría incrementarse aun más, ya que se va necesitar todavía más el agua para bañarse o higienizarse con mayor frecuencia.

“El reclamo es sobre la calle 30 entre 530 y 531 a la altura del número 198. La pérdida llega casi hasta la mitad de la cuadra. Yo estoy alquilando en el lugar y el dueño de la casa me dijo que está cansado de hacerle reclamos a ABSA”, reveló una frentista. Y agregó: “Llamamos a un plomero para ver si podíamos solucionar la situación nosotros mismos, pero como se trata de un caño maestro de la cañería que depende de ABSA no lo pueden tocar. Nosotros alquilamos en esta casa y necesitamos tener higiene con el agua para lavar los utensillos de mi hija, que es celíaca. Cada vez que llamamos nos dicen que va a tardar 48 horas. Pero la verdad es que no vienen”.