Un intenso olor a gas se apoderó de las calles de la ciudad

Durante las primeras horas del día de ayer apareció en la ciudad, más precisamente en el centro, un intenso olor a gas y azufre, generando mucha sorpresa y alerta en todos los vecinos. Este aroma, que por momentos hizo totalmente irrespirable la zona, no fue consecuencia de algún desperfecto ni de YPF ni de Camuzzi, sino que se debió a un fenómeno conocido como inversión térmica. Según los expertos en la materia, explicaron que esto sucede cuando la temperatura en las capas superiores de la atmósfera es mayor a la de la superficie. Este hecho, que genera que los gases que normalmente se disuelven en la atmósfera no puedan escapar, no suele suceder ya que lo normal es que las capas inferiores sean más calientes que las de arriba.