Un joven salteño se convirtió en el tercer Ingeniero Espacial egresado de la Unsam

Matías Escobar, un joven salteño de 29 años, se recibió de la carrera de Ingeniería Espacial de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), convirtiéndose en el tercer graduado en esta carrera y el primero de su provincia.

Su pasión por la ingeniería surgió desde su interés por estudiar en el Instituto Balseiro, en el Centro Atómico Bariloche. Mientras investigaba sobre otras carreras en el año 2015 tuvo conocimiento sobre la apertura de la carrera en Ingeniería Espacial.

Según explicó el profesional, uno de los pasos más difíciles fue tener que informarle a su familia la decisión de ir a vivir a Buenos Aires, tener que dejar una carrera y empezar otra nueva desde cero.

“Estoy muy contento de haber llegado a esta etapa después de tantos años y lo principal que me llevo de esta universidad es el sentido de comunidad. Hoy cuando venía para acá se me pasaron muchos recuerdos y la verdad es que ya la extraño aun cuando todavía no me fui”, declaró Matías Escobar en un video que compartió la casa de estudios sociales.

En el video también aparecen sus padres, quienes estuvieron presentes al momento de su defensa de proyecto final, en el que lo calificaron con un diez.

“Somos de Salta y vinimos especialmente para acompañar a mi hijo en este momento tan importante. Nos sentimos súper orgullosos”, añadió su madre.