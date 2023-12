Ya se nota una temporada de verano más “liberal” en los precios de La Costa

Los pizarrones anunciando promociones en las puertas de los comercios se actualizan todos los días en la peatonal de calle 2 de Santa Teresita. La escena se repite en la calle 3 de Villa Gesell y en la Avenida Chiozza de San Bernardo o en la calle 1 de Las Toninas. Este año, aunque ya terminaron las clases, la venta de tiza y borrador se incrementó más que el consumo de los turistas, que el último fin de semana fueron llegando como suele ocurrir todos los años, para pasar las Fiestas al partido de La Costa. El verano no llega a sumar ni siquiera una semana y los precios van anticipando una temporada tan costosa como antipopular y mucho más liberal, a riesgo de que termine generando pérdidas para varios comerciantes locales que siempre quieren acumular en tres meses lo que no venden durante todo el año.

Una pizza Especial con una cerveza para que puedan compartir entre dos y tres personas se anuncia a precio promocional a 19.900 pesos en los locales menos ostentosos.

Recién cuando las primeras tardes del verano van cayendo y las personas salen a invadir la peatonal que durante al año permaneció vacía, los precios dejan con la boca abierta a más de uno. Un plato de costillas ce cerdo con papas fritas a la provenzal sin bebida ni servicio de mesa incluido se ofrece a 6400 pesos. Los más chicos, sin embargo, no se andan fijando tanto en la elaboración de un plato y se inclinan más por algo más simple como una hamburguesa. En ese rubro en rango de precios oscila entre los 4 mil y los 6 mil pesos. En efecto, las hamburguesas en la Costa ya dejaron de mostrarse en los tarifarios como “completas” y solo una con queso chedar se paga 4600 pesos. A diferencia de lo que ocurre en los principales bares de La Plata, un café para desayunar con tres medialunas no baja de los 3 mil pesos, cuando en nuestra ciudad todavía no llegan a los 2 mil en el centro. En los supermercados que son atendidos por la colectividad china como ocurre en el resto de las ciudades de Buenos Aires, los precios se vienen manteniendo sin grandes modificaciones. Un bidón de cinco litros de agua potable cuesta 1800 pesos (350 pesos el litro), mientras que la bolsa de carbón para hacer un asado sale 1400 pesos. En las carnicerías, sin embargo, haya variedad con tendencia al aumento: el kilo de vacío sale entre 7 mil y 9 mil pesos y el asado se puede conseguir a 6900 pesos, pero en líneas generales se vende a más de 7500. Lo más barato para cocinar a la parrilla sigue siendo el cerdo, cuyo valor en las carnicerías de La Costa es de 6100 pesos el kilo, o sino el pollo que también tiene un precio más popular. La porción de Rabas, que el año pasado oscilaba los 3500 pesos, ya se ofrece como “promoción” a 8500 con una cerveza. Los hoteles de tres estrellas están cotizando por arriba de los 10 mil pesos la noche por persona para quedarse a dormir y una familia tipo de cuatro integrantes tendría que pensar en pagar entre 60 y 80 mil pesos por día para quedarse en Villa Gesell solo una noche sin cena ni almuerzo y usando solamente el desayuno. La consecuencia de los precios y las tarifas se ha notado en el nivel de ocupación y hospedaje, que durante la Navidad estuvo por debajo del nivel que se vio el año pasado. Los mismos hoteles modestos y populares que en diciembre del 2022 estaban llenos y con reservas colmadas hasta finales de enero, ahora tuvieron la mitad del hotel sin ocupar y con lugares vacíos para fin de año y los primeros días de enero. “Esto va a ser día a día. Nos preguntan y nos piden si pueden pasar una sola noche o venir por dos días entre lunes y viernes porque piensan que puede salir más barato”, reveló uno de los hoteleros de Villa Gesell consultado por este medio. Los churros y las bolitas rellenas que suelen consumirse mucho en la playa tiene un precio similar al de las facturas en la ciudad de La Plata: aproximadamente 4 mil pesos la docena. Hasta ahora, cuando apenas han pasado cuatro días desde que arrancó el verano, los valores de las pizzas, las empanadas y las hamburguesas son las que más sorprenden a los turistas, además del alojamiento para pasar unos días en el mar.