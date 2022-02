Un nuevo síntoma psíquico del coronavirus: delirium

Alucinaciones, déficit en el sueño y deso­rientación son algunos de los síntomas que sufrieron pacientes graves de coronavirus durante sus internaciones en Terapia Intensiva provocados por un fenómeno denominado delirium, que está ligado a secuelas cognitivas y psicológicas. Definido como una disfunción cerebral aguda, anteriormente se registraba en pacientes de entre 75 y 80 años, que en muchos casos ya padecían demencia.

Sin embargo, esta condición está afectando a casi el 55% de los pacientes de Covid internados, aun siendo más jóvenes y sin ningún daño cognitivo previo, según un estudio que analizó a 2.088 pacientes de 14 países, publicado en The Lancet.

“Realmente nunca tuve pesadillas tan dolorosas como estas que me lleven al punto de no querer dormir más porque sabía que si me dormía, se venía otra”, dijo Marcelo Solodujin, paciente de 63 años.

Darío Villalba, especialista en cuidados respiratorios de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, explicó que el delirium se asocia a “peores resultados en el tratamiento” al implicar mayor requerimiento de ventilación mecánica, más días de internación, mayor riesgo de mortalidad y “mayores secuelas”.