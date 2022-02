Tras un cuadro de Covid-19, ¿cuánto hay que esperar para la dosis de refuerzo?

En base a la evidencia científica, se sabe que una dosis de refuerzo es más confiable y efectiva que una infección, que también genera anticuerpos. Aunque el sistema inmune desarrolla cierta protección contra el virus luego de causar la enfermedad, los beneficios de esa inmunidad natural pueden ser bastante limitados y no hay una prueba confiable que pueda ayudar a saber cuál es su nivel de efectividad. En cambio, al aplicarse la dosis de refuerzo el cuerpo aumenta sus defensas, incluso más rápido que la primera o segunda vacuna, en cuestión de días. Pero el momento en que se debe recibir el refuerzo varía según la situación personal de cada uno y del nivel de circulación del coronavirus en la comunidad, entre otros factores.

Según Maria Van Kerkhove, responsable técnica de Covid-19 en el programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una razón del fuerte aumento de los casos de infección por la variante Ómicron en las últimas semanas fue su potencial de “escape inmunitario. Esto significa que la gente puede reinfectarse tanto si ha tenido una infección previa como si se ha vacunado”. La especialista recordó que “las vacunas son increíblemente eficaces para prevenir enfermedades graves y muertes, pero no previenen todas las infecciones y no evitan toda la transmisión posterior. Así que sigue siendo absolutamente crítico vacunarse porque salvará tu vida, pero no previene todas las infecciones o la transmisión”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos recomiendan esperar al menos hasta que la persona que ha tenido Covid-19 deje de tener síntomas y que haya cumplido con los criterios de aislamiento para ir a recibir la dosis de refuerzo. Pero hay autoridades sanitarias de otros países, incluida la Argentina, e investigadores que estudian la enfermedad que recomiendan esperar más tiempo. Ali Ellebedy, inmunólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, considera que no es necesario vacunarse con el refuerzo inmediatamente después de haber tenido la infección: “No hay que sobrecargar al sistema”, consideró. “Deja que tu sistema inmunitario descanse después de luchar contra el coronavirus y antes de pedirle que se acelere de nuevo con la vacuna. Esto también permitirá una respuesta más refinada y duradera”, planteó el especialista.

Y se estima que si el riesgo de reinfección es bajo (como es el caso de una persona que trabaja de manera remota, respeta el distanciamiento y usa la mascarilla cuando sale de su casa), se puede esperar más de tres meses para recibir el refuerzo, pues la inmunidad natural desarrollada por haber tenido la infección empieza a disminuir, y esperar más de tres meses para el refuerzo ayudará a que se produzca una respuesta de anticuerpos más fuerte.