Ola de reclamos y encadenados por incumplimiento

Una mujer se encadenó en la puerta del Instituto de Previsión Social (IPS) y otra se atrincheró en el interior de la agencia de viajes reclamando que le devuelvan el dinero por una excursión turística que no se pudo realizar: dos hechos que cobraron protagonismo en el inicio de la semana en La Plata.

Claudia Fernández, jubilada, aludió haber trabajado más de 31 años en el IPS, por lo que reclama el pago por una deuda que mantiene con el organismo. Por eso, tomó la drástica decisión de encadenarse en las primeras horas del día procurando que su pedido pueda cobrar relevancia y que, a través de la visibilización, se pudiese llegar a una solución.

La situación fue observada por otros vecinos de la calle 47 entre 5 y 6 que recorrían la ciudad desde muy temprano. Estos concluyeron que no es la primera vez que una persona debe tomar una decisión de este tipo para lograr que se cumpla con lo pautado.

El año pasado, en efecto, se vivieron escenas similares en la puerta de la obra social IOMA, sobra la calle 46, en donde afiliados de toda la Provincia fueron a reclamar por la falta de autorización de órdenes para tratamientos o sillas de rueda que solamente la mutual podía costear.

En otro orden, también se vivieron momentos de tensión en el ingreso de una agencia de viajes de la calle 49 entre 12 y 13. Hasta allí llegó Constanza y algunos de sus familiares para solicitar la devolución del pago de un viaje a Bariloche que por la pandemia no se pudo realizar el año pasado. “Nos retuvieron el 20% de lo que se pagó de la cuota. El viaje no se hizo y se quedaron con un porcentaje de un viaje que no se realizó”, explicaron los familiares.