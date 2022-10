Un platense puso el ojo en los “calesiteros” y será parte de un libro provincial

El platense Marcos Núñez es periodista y profesor de la UNLP y uno de los seleccionados en el concurso de narrativas “Ser bonaerense. Miradas sobre nuestra identidad” que organizó la Provincia, gracias a una crónica sobre el oficio de los calesiteros.

El joven que publicó su primera novela en 2021 y recibió premios por varios de sus cuentos, tuvo su paso por la redacción de diario Hoy, hecho que destacó como “una gran escuela”.

“El periodismo es caminar la ciudad. Y en la pandemia me encontré con ese cuadro triste, cotidiano, que eran las calesitas vacías. Y eso quedó ahí, almacenado en algún lugar de la memoria. Después, cuando salió el concurso, pensé algo muy simple: que la calesita no es ajena a ningún bonaerense. Hasta en los pueblos más chicos hay una o hay, al menos, una cerca”, señaló.

Es que el concurso tenía como tema “ser bonaerense” y si bien se podría hablar de muchas cosas que hacen a la identidad bonaerense el tema lo convenció. “En la crónica hablo del oficio del calesitero; todos los oficios tienen algo de rutinario y de maravilloso, y traté de acercarme a eso. Muchos calesiteros son jubilados y jubiladas y tienen la necesidad de tener otro ingreso porque los números no dan. El multiempleo, un signo de estos tiempos, también alcanza a los más grandes”, explicó Marcos.

“Que reconozcan le trabajo que uno hace siempre es grato. Quizás ahora mi nombre le suene a alguien y esto me sirve para que en adelante me lean más, quizás no. Pero voy a seguir escribiendo silenciosamente como lo hice hasta ahora porque me gusta escribir”, resaltó.

En otro plano, el periodista destacó que en su paso por este multimedio escribió sobre temas que nunca pensó que iba a escribir. “El compromiso con lo que pasa alrededor te exige esto. El origen de la crónica por la que me acaba de reconocer el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires está ahí, en mis días como periodista de diario Hoy”, subrayó.

Finalmente, Marcos enfatizó en el escenario La Plata, y marcó que “lo que tiene la ciudad es lo que tienen las demás ciudades: historias todo el tiempo, cerca y lejos”, aunque “las historias pequeñas son siempre las historias más universales, pasan acá y pasan en todos lados. Esas historias valen la pena”, cerró.