Un platense viajó hasta Rosario en bicicleta por el Día de la Niñez

Se acerca el Día de la Niñez y, como es costumbre en esta fecha, los actos solidarios se hacen presentes en diversos ámbitos para que todos los chicos y chicas tengan un día festivo inolvidable.

Con la misión de recaudar dinero para que cientos de niños y niñas de la ciudad puedan disfrutar de una jornada soñada, el influencer Hugo Gil, mejor conocido como “Papurri” por sus divertidos videos en las redes sociales junto a su hijo Luisito, pedaleó durante tres días hasta Rosario junto al famoso youtuber Fernando de Paula (Fer Zazzu).

Ambos recorrieron 350 kilómetros en cuatro días. Salieron el día domingo desde Virrey del Pino y llegaron en la jornada de ayer, alrededor de las 17, a la ciudad santafesina. El punto de encuentro fue el Monumento a la Bandera, donde también se acercó muchísima gente a saludarlos, a felicitarlos y a donar juguetes.

Además, fueron recibidos por Julián Alberto Velázquez, jugador de fútbol de la Primera división del club Rosario Central, quien les entregó una camiseta firmada por todos los integrantes del plantel.

En el recorrido de más de 72 horas, que no fue nada fácil, recibieron el cariño de muchas personas que los esperaban al costado de la autopista para brindarles provisiones, alentarlos y sacarse fotos.

“La verdad que fue todo muy lindo. El amor y todo lo que te van dando en el transcurso del viaje. Te espera la gente, te mandan mensajes lindos, por ahí estás cansado y te llegan mensajes así y te dan muchísima fuerza. Lo más lindo de todo es eso”, le confesó a diario Hoy el famoso tiktoker que vive en el barrio San Carlos de la ciudad.

La travesía

Con la intención de que la gente colabore con donaciones, Papurri y Fer comenzaron el viaje el día domingo. Las primeras 24 horas ya llevaban recaudados 75.000 pesos y con el correr de las jornadas la cifra fue aumentando. En el trayecto tuvieron algunos inconvenientes, como la pinchadura de ruedas, pero el amor y la solidaridad de la gente con la que se cruzaron los ayudaron a continuar.

La travesía fue seguida por miles de ­usuarios a través de Instagram, donde ambos influencers mostraban el maratónico viaje en bicicleta.

Lo importante en este tipo de actos solidarios es la difusión y los miles de seguidores que tienen en redes sociales hicieron que todo sea fácil. Los protagonistas, junto al público, compartieron en todo momento el recorrido para que la gente se sumara y colaborara con lo que pueda. En las cuentas de ambos de Instagram (“luisitoypapurri” y “ferzazzuok”) están los pasos para poder realizar las donaciones, que continúan hasta el próximo lunes.

Papurri y Luisito

“Nosotros empezamos a hacer videos en plena cuarentena, cuando no podíamos salir a la calle. Estábamos aburridos con Papurri y mi primo, y dijimos: TikTok, una nueva aplicación, vamos a probar. No teníamos ni memoria en el teléfono. Empezamos a hacer videos. TikTok en ese momento era baile. Dijimos: Nosotros no vamos a bailar, vamos a hacer algo diferente a los demás. Entonces yo empecé a relatar mientras Papurri cocinaba. En el verano, Papurri hizo una pelea (ficticia) con mi primo Leo y ahí fue cuando explotó todo. Fuimos tendencia en Twitter, salimos en todos los canales de Argentina, muchísimas radios, diarios”, le contó a este multimedio Luisito, que en esta oportunidad se quedó apoyando a su padre desde la ciudad.

El gran festejo será el domingo 21 en el club Alumni de Los Hornos, en 148 y 70. Con el dinero que juntaron se comprarán juguetes para los chicos y chicas que concurran ese día. Además, va a haber inflables para que puedan disfrutar del día, bandas en vivo, sorteos y muchas sorpresas.