El arte de hacer reír para mejorar la salud física y mental

Cuándo fue la última vez que nos reímos a carcajadas? La respuesta, para muchas personas, puede remitir a realizar un esfuerzo en la memoria, dado a que lo cotidiano muchas veces nos lleva a estar preocupados, ocupados o tensos.

En cambio, si la pregunta es a la inversa, sería más fácil encontrar una respuesta: ¿cuándo fue la última vez que nos enojamos?

Rubén López se dedica a la Risoterapia y procura explicar esta actividad a partir de los planteos antes mencionados. Para muchas personas es más sencillo recordar el último gran enojo que el último gran momento de felicidad y distensión. En contacto con el diario Hoy y la Red 92, “Capocha” habló de lo importante de esta práctica.

—¿Qué es la Risoterapia?

—Es el equilibrio de las emociones, lograr que la persona vuelva a un equilibrio: reír o llorar como una misma manera. Y no vivir llorando, o depresivo o buscar maneras de vivir que son las adecuadas las más normales. Cuando hablo de normalidad es que el cuerpo funcione bien. La risa despierta un montón de partes, no solo de nuestro cerebro, de nuestros órganos que se sienten mejor, están más a gusto que cuando uno está angustiado sin entrar en una depresión aguda. Solo la angustia genera dolor en el pecho, de cabeza, de estómago. El organismo de cada uno te marca dónde se está molestando, y si eso perdura puede terminar en una enfermedad.

—¿Se puede considerar como una terapia alternativa?

—Es una terapia complementaria que pasa a ser un método. Toda mi vida hice humor, paralelo a eso hice reiki y yoga; fusioné todo eso y cree un método que funciona. Mi profesor de yoga me dijo que es un complemento de la Medicina porque está comprobado que funciona; de hecho en yoga se saluda con una sonrisa.

—¿En cuánto beneficia a una persona reírse mucho?

—Reírse muchas veces por día. Las personas estamos priorizando otro tipo de cosas, el trabajo. Cuando uno entiende por qué es importante reírse o por qué contratar a alguien que te hace reír, que te muestra los beneficios de la risa y lo fácil que lo podes aplicar, ahí entendés que lo estabas necesitando.

Le hice una pregunta a dos personas: ¿cuánto hace que no te reís? Hace un mes me dijo una, y la otra hace un mes. Y les pregunté después: ¿hace cuánto que te enojaste? La primera respondió hace un ratito, y la segunda ayer.

—¿Cuánto tiempo hace que te dedicás a esto?

—Hace más de 10 a­­­ños que hago esto. Arranqué en el Pasaje Dardo Rocha grupalmente y ahí una vez que yo terminaba

hacíamos ejercicios de risa y se quedaban 3 o 4 esperándome, porque le daba a 50 personas. Me decían “vengo porque perdí un ser querido”, “vengo porque me separé”, y vi que necesitaba darle una vuelta más. No podría exponerse ante un grupo a decir lo que pasaba, y así fue que lo empecé a hacer personalizado también.

—¿Se puede usar como terapia de pareja?

—Me vinieron a ver muchas parejas porque dejaron de reírse y porque tienen miedo de separarse. Esta bueno que comiencen pidiendo ayuda, y luego se van rearmando, sacando todo lo malo que han vivido y reiniciando otra vez ese chip.

Acá el que se ríe gana siempre. Ante una mala noticia no tenés que hacerlo, pero por lo menos tratar de tomarlo de otra manera. La vida es para divertirse. Si miras todo lo que tenes a tu alrededor no tenés motivos para no reírte.

—¿Cuántas veces una persona debería reírse por día?

—Un niño se ríe 300 veces por día. No entiendo por qué dejamos de hacerlo o por qué la gente cree que reírse es algo raro. Normalizamos que las obligaciones consumen la risa, y que vos tengas obligaciones no significa que dejes de reír. Pero la palabra obligación significa seriedad, te convierten en persona seria que después te transforman en alguien enfermo.

Lo pueden encontrar a Rubén López en redes sociales por Instagram: risoterapia método capocha López o también por Facebook o contactándose por teléfono al 221-4888-8504.