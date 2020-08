Una de cada cuatro empresas argentinas despidió empleados

Según un estudio realizado por el portal de empleo Bumeran a directores de Recursos Humanos de distintos países de la región, una de cada cuatro empresas consultadas en la Argentina admitió haber despedido empleados, como consecuencia del impacto que tuvo la pandemia de coronavirus. Sin embargo, un 43,2% de los encuestados argentinos explicó que durante 2020 sus equipos permanecieron sin cambios.

“Seguramente esto esté relacionado con el Decreto de Necesidad y Urgencia que rige desde el 1° de abril, y prohíbe los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, relató a diario Hoy el abogado especializado en Derecho Laboral, Matías Martínez.

Respecto de los índices de desempleo en la Argentina, el último número publicado por el Indec se remonta al primer trimestre del año, con un 10,4% y un incremento del 1,5% respecto del mismo período de 2019. Además de una baja en la tasa de empleo del 0,8% en los últimos 12 meses.

Según un relevamiento de FocusEconomics, los analistas prevén que la cifra se ubique en el 13,5% a fin de año. Por su parte, el banco BBVA se estiró al 18,6%, y el Santander al 15,6%.

“Primero me pidieron que me tomara las vacaciones que me quedaban. Luego, cuando tuve que regresar a la empresa, me dijeron que ya no podían pagarme, que tenían que reducir el personal y que ya no me necesitaban”, contó Lucrecia, trabajadora de una constructora platense.

El relato de la mujer de 34 años se repitió entre miles de desempleados en el país. Cientos de empresas no pudieron resistir la embestida de la pandemia y optaron por achicar sus filas.

Ante este panorama, Matías Martínez recomendó: “Si se niegan las tareas, hay que consultar a un abogado que se especialice en Derecho Laboral para enviar un telegrama obrero intimando a que el empleador aclare la situación”.

“En determinados casos, la Justicia ya se expidió y ordenó reincorporar a aquellos que accionaron a través de medidas cautelares, que habían sido despedidos durante la cuarentena”, relató el especialista en leyes.