Convivir con desechos cloacales en pandemia: así se despide agosto en la ciudad

En plena pandemia, cuando el agua se convierte en un elemento indispensable para mantener la higiene en los hogares, vecinos de diferentes barrios y localidades de La Plata denunciaron esta semana graves problemas con el servicio de agua, ya que, o no tienen el líquido vital, o falta la presión.

La situación se repite en la zona sur en Villa Elvira, también en el barrio San Carlos, y dentro de la localidad de Altos de San Lorenzo, en el conocido y popular Barrio Cementerio.

Allí, un grupo de vecinos se autoconvocó en la esquina de 134 y 79, en donde hay un enorme pozo que fue cubierto por ramas para evitar que los autos cayeran en una trampa.

“Están diciendo que nos lavemos las manos, que tengamos precaución, que pongamos el trapo mojado con lavandina, pero acá lo ponés y no surte efecto. Y los desbordes cloacales también suceden en 134 bis y 78. Antes de la pandemia, esto no pasaba”, comentó Eduardo, un frentista que vive sobre la calle 79 entre 134 y 135, en la misma manzana en donde está emplazado un centro comercial que no está funcionando por el

aislamiento.

En este lugar, asimismo, José Luis mostró ante este multimedio que hay una enorme tapa en el frente de su casa por donde salen los desechos cloacales cada vez que llueve, como ocurrió en las últimas horas, producto del desborde y la falta de respuesta de ABSA.

Por esa situación realizaron varios reclamos, sin poder obtener ninguna solución: “En ABSA me dicen Bueno, ahora te tomo el reclamo de vuelta, y pasa el pedido, pero acá nunca vienen. Desde febrero que estamos así, tengo como quince reclamos hechos. Llamé a todos los medios y le mandé un audio a (Julio) Garro, pero nada. Cuando venga la feria, van a venir a destapar; antes de la pandemia destaparon las cámaras de ellos porque estaban también llenas”, recalcó José Luis, quien vive sobre 134 entre 79 y 80.

“Desde que se terminó la feria, se terminaron los arreglos de la calle, las barridas, todo”, insistió.

En cuanto a las pérdidas de agua, Ester, vecina del barrio, comentó que “el problema de las pérdidas de agua es en toda la ciudad de La Plata. Esto ahora desborda. Hay pérdidas en 134 bis también. Este mal funcionamiento que se da de las cloacas fue a comienzos de año, pérdidas de agua siempre tuvimos”.

A todos les llega la boleta del servicio para pagar, pero “ni abrí la factura de ABSA ni la voy abrir. ¿Para qué? ¿Qué voy a pagar?”, declaró indignado José Luis.