Estudiantes de Psicología mostraron su enojo por fallos en carga de notas y métodos de evaluación

Frente al avance de la pandemia del coronavirus en todo el mundo, la educación se vio transformada a un ritmo sin precedentes. Claro, la suspensión de las clases presenciales obligó -de buena forma- a improvisar una modalidad de emergencia a través de clases remotas y a hacer más cambios de los que se había realizado en las últimas dos décadas.

En este contexto en las últimas semanas estudiantes de la carrera de la Licenciatura en Psicología de la UNLP se hicieron oír mediante las redes sociales frente a un malestar que les generó puntualmente una materia la cual se rindió a través de la instancia "final", de modo virtual.

La cátedra de Antropología, materia obligatoria de primer año, reportó importantes fallas en la suba de notas en el SIU Guaraní y además, según describieron los alumnos, sienten "incomodidad y disconformidad frente al modelo de evaluación y corrección que fue utilizado por la Cátedra".

"Dos semanas después de rendir me subieron un 7, pero media hora después, mi nota desapareció y figura ausente. La verdad que es anguantiante no saber si apobé o no, teniendo en cuenta que en unos días se abre una nueva mesa y es importante tener el resultado", detalló un alumno a este medio.

Po último los estudiantes armaron diferentes grupos y evaluan elevar una "carta de reclamo" acusando también que "no se han utilizado los mismos criterios de evaluación".