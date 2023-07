Una ensenadense viajará a Estados Unidos a representar nuestro país

En marzo recibió la noticia que había sido elegida por la Embajada de Estados Unidos en Argentina para participar de un programa de intercambio que se llamado TechGirls. El proceso de selección fue muy complejo y muy competitivo ya que fueron seleccionadas tres chicas estudiantes en la Argentina. Y Malena fue una de ellas, junto a otras dos chicas más de Mendoza y Córdoba.

El 7 de julio partirá hacía el país del norte para ser parte de este intercambio cultural donde se va a instalar en Washington D.C, y donde tendrá la posibilidad de visitar varios lugares históricos, además de museos, la casa blanca y la NASA. Este último el sueño más grande de Malena ya que es una apasionada por todo lo que tenga ver con el espacio. También van a estar dos semanas en la Universidad Virginia Tech donde allí realizarán un curso intensivo en STEM, para luego volver a sus comunidades y con todo lo aprendido realizar un proyecto comunitario relacionado a la ciencia y tecnología.

Diario Hoy habló con esta joven estudiantes sobre las expectativas que le genera emprender este camino de conocimiento. “Me siento entusiasmada, muy feliz. Por momentos estoy en estado de shock, más allá de las cosas que sé que vamos hacer. Como nunca salí del país, y ser parte de una experiencia que es tan completa no sé qué esperar. Solo quiero dejarme llevar y aprender y conocer cosas que no estoy acostumbrada como otras culturas, el hablar inglés todo tiempo”, explicó D´Addona.

“Male” estudió inglés desde muy chica y realizó varios cursos de Programación y electrónica, y en un futuro tiene pensado seguir la carrera de Ingeniería Aeroespacial.

“Soy una persona muy curiosa y me encanta aprender sobre todo lo que me rodea y sobre todo la tecnología, ciencia, la ingeniería que es lo que voy a estudiar el año que viene. Elegí la ingeniería eléctrica porque es lo que más me llama la atención y lo más relacionado a lo que voy a estudiar”.

Otro de los sueños para esta estudiante de Ensenada es conocer la NASA. “Me emociona mucho saber que voy a estar ahí. Y porque es una agencia históricamente conocida por hacer realidad cosas que se hacían imposibles. Igualmente sigo mucho lo que se hace acá en Argentina, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, (Conae) también lo que se hace desde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), porque aportan muchísimo al desarrollo aeroespacial acá en Argentina. Y me gustaría cuando me reciba poder aportar a mi país mi conocimiento”, comentó orgullosa.