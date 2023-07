Una joven de la región busca generar conciencia ambiental a través del modelaje

Ana Mihdi, de 21 años y nacida en Ensenada, es candidata oficial de Miss Earth Argentina, un certamen que tiene como objetivo generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. En sí, las candidatas deben presentar proyectos sociales que toquen temáticas relacionadas al cuidado y la protección del planeta. En el caso de Ana, ella propuso realizar un desfile en el que participen diseñadores y gente comprometida con la moda y la sustentabilidad. Por lo pronto, gracias a distintos apoyos que fue recibiendo, el evento tendrá lugar en Tecnópolis, en el mes de noviembre.

“Soy modelo hace bastante tiempo. Todo empezó investigando en dónde podía trabajar y en qué me gustaría enfocarme. En ese proceso encuentro Miss Earth Argentina. Ahí me puse al tanto y es un certamen completamente distinto a lo que generalmente se conoce. Primero y principal tiene un objetivo, que es que a través de los proyectos que hacemos las candidatas, uno como sociedad pueda concientizar a su alrededor. Esto fue lo que más me atrajo”, arrancó comentándole a diario Hoy la joven modelo.

Según explicó Ana, Miss Earth tiene un compromiso social de llevar en la moda la sustentabilidad, “que es de lo que no se habla”. “Hay proyectos de candidatas que hablan de temas también relacionados al veganismo u otros que hacen conocer a la sociedad sobre los puntos verdes, por ejemplo, pero más allá de temas puntuales, se centra todo en la concientización. Buscamos que la gente sea más consciente en lo que hace y una como candidata tiene que cumplir un proyecto social que hable sobre esta temática”, remarcó.

Sobre su proyecto en sí, confirmó que la idea del desfile le resultó cautivadora desde el principio. “Cuando pensaba en qué hacer con moda y sustentabilidad, se me ocurrió hacer un desfile en el que participen diseñadores y gente comprometida con la temática. Ahora, a fin de mes, tenemos el segundo encuentro para experimentar las entrevistas, y nos van a preguntar sobre los proyectos. La idea es que no se quede solo en la fecha, sino que la gente pueda conocer sobre esto, que es un ambiente que está cambiando. Es complicado porque le hablas a un montón de gente que no está preparada. Uno piensa en moda sostenible y piensa en un trapo con tela que encontró en cualquier lado y no es así. Hay marcas que se interesan en esto y también diseñadores, y se puede acceder, lo que falta es la falta de acceso”, comentó y concluyó: “He sido escuchada por parte del gobierno provincial, y me están apoyando. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación me está ayudando y se interesó, y en noviembre la idea es hacer el desfile en Tecnópolis. Es un lugar hermoso, con mucho alcance. Se va a hacer una expo sustentable y ahí se integra el desfile. La idea es que la gente participe y lleve algún producto reciclable. Se tiene pensado también hacerlo en La Plata, que es donde uno más quiere hacerlo, que la ciudad sea una de las primeras en poder ser más impulsora y promotora de este plan”.