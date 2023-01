Una joven de la región hace “magia” con el maquillaje y recrea a múltiples personajes

El arte tiene múltiples formas a través de las que puede ser expresado y el maquillaje es una de ellas. Así lo deja en claro con cada una de sus producciones Lucía Acevedo, una joven de Berisso que con 23 años ya “la rompe” en las redes sociales con sus trabajos.

Lucía se formó para ser maquilladora y, si bien comenzó y sigue haciendo maquillaje social, con el paso del tiempo descubrió otra pasión: el maquillaje artístico.

“El maquillaje artístico surgió en pandemia porque me gusta mucho participar en concursos, me pareció una buena manera de llegar al público. En esto fui autodidacta porque no lo estudié, eso lo estoy haciendo recién ahora. También estudio para hacer maquillaje de efectos especiales”, relató la joven en diálogo con diario Hoy.

Si bien realizó diversidad de personajes como el Grinch, Venom, Mojo Jojo y otros, uno de los que más impactó en las redes fue la caracterización del capitán de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Messi.

“Unas semanas antes del Mundial un amigo me dijo que haga algo con la temática y a los segundos me puse a planear y buscar cómo hacer. A las pocas horas tenía la idea, que era hacer la camiseta y luego la copa, pero les iba mostrando el maquillaje y me decían que me podían acusar de mufa, así que decidí hacerlo después”, recordó Lucía entre risas.

Luego, cuando Argentina resultó el nuevo Campeón del Mundo al derrotar a Francia, no perdió el tiempo y sacó a relucir de nuevo la idea. “Pensé en hacer a Messi a modo de homenaje a él y su carrera; por suerte tuvo una repercusión muy positiva”, destacó.

“Cuando me maquillaba fui avisando a mis seguidores en Instagram que lo iba haciendo, siempre interactúo con el público y les pregunto lo que les interesa ver. Tuvo mucha repercusión, el triple de me gusta que los otros posteos que tenía”, subrayó.

Sin embargo, la mayor repercusión ocurrió en la red social TikTok, ya que en cuanto lo publicó se empezó a hacer viral y ya superó los 1.300 millones de visualizaciones. “La gente lo empieza a ver al maquillaje como una profesión y no solo como un hobby; quizás esto les abre las puertas a muchos artistas, es mi deseo que la gente sepa lo que es ser maquillador. Quiero que le llegue a alguien de la Selección, si lo ve Messi sería una locura”, concluyó.