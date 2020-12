Una Navidad saludable para disfrutar en familia y seguir cuidándonos

Se termina un año muy particular, en el que sin duda en todos estos meses el foco se puso en la salud, en cuidarnos y en respetar todas las medidas sanitarias para no contagiarnos y no contagiar a los demás. De a poco lo aprendimos, para protegernos nosotros mismos y para preservar a los que tenemos al lado.

A escasos días de las fiestas, de la cena de Navidad y de Año Nuevo, y los respectivos almuerzos posteriores, donde en la mayoría de los casos solemos comer demasiado, es necesario reflexionar y pensar para tratar de seguir cuidando, en este caso, nuestro organismo y vivir unos festejos saludables.

En esta oportunidad, quizás aprovechando juntadas reducidas, como recomiendan los especialistas, sea el momento para controlar los dulces, los brindis y el exceso en los diferentes platos. Por eso es necesario mantener el equilibrio alimenticio para no engordar y mantener unas jornadas sin contratiempos.

“Si estás en un plan de descenso de peso o tenés alguna enfermedad crónica, si bien es parte de nuestras costumbres reunirnos a comer, debemos entender e intentar que la comida no sea el centro y la protagonista de la reunión y que sean otras las cuestiones en las cuales nos tenemos que centrar. Se trata de empezar a valorar nuevamente el diálogo entre nosotros y conectarse con la familia, con la que estuvimos tan distanciados durante todo este tiempo”, le dijo a diario Hoy la nutricionista Agustina Curatnik (M. P. 3602).

La profesional remarcó que les recomienda a sus pacientes una planificación para sobrellevar de manera correcta las comidas. Para ello sostuvo prestar atención y, si tenemos reuniones por la noche, que las comidas del día no sean muy calóricas.

“El objetivo es llegar con un apetito justo y comer sano, así se pueden moderar las cantidades de co­mi­da. Bajo ningún punto de vista saltear y evitar comidas días previos al evento o ese mismo día. No hay que privarse de nada, sino le­galizar el placer de comer y que no sea el foco la comida”, consideró.

Para poder lograr un mayor autocontrol, la especialista pidió inclinarse por platos que tengan verdura, saludables, y que las porciones puedan ser reducidas. “Está bueno no picar, sino tomar un puñadito en el plato y que sea visible lo que se va comiendo”, sostuvo.

Otra de las problemáticas que aparecen es el exceso de alcohol, lo que puede llevar no solo a dañarnos a nosotros mismos, sino también, en caso de manejar, por ejemplo, a causar un daño en los demás. Es por eso que debemos seguir cuidándonos, disfrutar de las fiestas con nuestros seres queridos, con responsabilidad y con ese compromiso que este año, en medio de una pandemia mundial, aprendimos para cuidarnos entre todos.