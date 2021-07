Vecina de Los Hornos pide ayuda por mal estado de los techos

Mariela Oviedo vive en calle 138 entre 64 y 65 de Los Hornos, hacia donde en su momento acudieron autoridades del Ministerio de Desarrollo para brindar asistencia por el estado de su casa, que requiere de mantenimiento. Se trata de una vecina de Los Hornos, que, habiendo pasado los 50 años, espera la oportunidad para conseguir un trabajo, mientras trata de salir adelante con la ayuda de materiales que en su momento le acercaron para mantener su casa.

Ahora, ante las posibles lluvias que se anuncian para el fin de semana, Oviedo se mostró muy preocupada por la posibilidad de que puertas y techos se terminen volando por el viento.

“Tengo miedo de que se levanten las chapas o las maderas. He mandado correos y he llamado por teléfono y no me han podido contestar todavía. El último informe se hizo hace tres meses y tengo miedo de que se me pueda desprender el techo”, comentó, aclarando que otros vecinos se mostraron muy preocupados por lo que está ocurriendo con la casa de calle 138.