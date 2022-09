Vecino de Los Hornos organiza evento de autos antiguos con fines solidarios

Enrique Maestri trabaja como chapista en Los Hornos. Todos los días se levanta a la mañana, abre su taller y arregla los vehículos que los clientes suelen dejarle en la calle 67, a metros de 138. Desde hace muchos años, “Quique” Maestri se convirtió en un verdadero maestro para la gente del barrio, ya que además de su oficio, se dedica a cocinarle a las personas que viven en la calle junto al grupo Noches Solidarias de La Plata.

Además, con un gran esfuerzo, este vecino se convirtió en el primero en recibir una prótesis de una pierna que fue fabricada dentro del ex Hospital Naval que funciona en El Dique, luego de un accidente de tránsito que lo llevó a poner en peligro su motricidad.

El domingo, de 9 a 18, realizarán un encuentro en uno de los playones de un hipermercado que está entre los caminos Centenario y Belgrano a metros del distribuidor, cuya entrada será un alimento no perecedero o cualquier tipo de colaboración para seguir comprando alimentos y cocinar.

En contacto con diario Hoy, “Quique” contó su historia y expresó su deseo de poder juntar voluntades que permitan que la acción del grupo Noches Solidarias siga adelante por las calles de la ciudad.

—¿Cuándo fue el accidente?

—En el año 2011 una persona venía hablando con el celular, me chocó y me provocó una serie de fracturas. Me tuvieron que operar nueve veces en la pierna derecha, pero se me infectó la herida con una bacteria. La situación se me complicó y llegó un momento en el que me dijeron que me tenían que amputar la pierna, porque si la bacteria llegaba al pulmón me podía morir.

—¿Cómo surgió la posibilidad de la prótesis?

—De ahí me mandaron a hacer una prueba piloto con prótesis que estaban fabricando en el Hospital de El Dique, antiguamente conocido como el Hospital Naval. Por suerte ahí mismo había talleres para fabricar las prótesis para la gente que no tiene obra social y puede contar con una ayuda.

Al principio me hicieron un seguimiento. Pero ya a esta altura me adapté muy bien. En ese momento, cuando decidieron darme la prótesis necesitaban a alguien activo. Yo era un buen ejemplo de eso, porque por mi trabajo iba y venía todo el día. Por suerte me adapté y nunca dejé de hacer nada de mi vida. Es más, ahora manejo y cuando puedo me voy a navegar también.

—¿Cuándo comenzó el proyecto de cocinarle a la gente en situación de calle?

—Hace cuatro años que arrancamos con esto. Antes de la pandemia le dábamos de comer a la gente en situación de calle dos veces por semana y ahora lo hacemos los miércoles. Cocinamos y salimos a darles viandas a las personas que están en la calle y saben que nos están esperando.

—¿Cómo salió la excusa de los autos?

—La idea es brindar un atractivo para que las personas puedan acudir a un paseo de autos antiguos, algunos le dicen de colección, para que puedan ayudar llevando un alimento no perecedero y alguna ayuda. Va a ser en el playón de uno de los hipermercados que está sobre el camino Centenario y Belgrano y se va a extender de 9 a 18 del domingo.

—¿El principal atractivo de la muestra es tu Mercedes antiguo?

—Hay muchos autos lindos y en buen estado para ver. A este lo compré hace más de cinco años y lo restauré, porque un poco más me venía con una jaula para los pájaros adentro, de lo abandonado que estaba.

—¿Cuáles son los requisitos para concurrir a la exposición del domingo a las 9?

—Llevar un alimento no perecedero para ingresar. Aquellos que quieran hacer alguna donación también lo pueden hacer. Y esperamos que aquellos que salgan de hacer compras en el supermercado y vean los autos puedan dejar algo de lo que compraron.