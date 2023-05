Vecinos de Villa Elvira piden la reparación de una enorme pérdida de agua

Desde hace ya varias semanas que los frentistas de la zona de 122 entre 74 y 75 están desesperados por el gran caudal de agua que brota desde la vereda.

Tanto que se comunicaron a la empresa de suministro para realizar los reclamos pertinentes, pero todavía no se acercaron hasta el lugar. Esto se debe a un caño que está roto, dejando sin servicio a varios hogares, por esta razón necesitan repáralo con urgencia.

“Hace meses que estamos así, esta semana empeoró más y no tenemos una gota de agua. Más allá de la baja presión que tenemos casi siempre. Ahora no sale nada en ninguna canilla”, explicó una de las vecinas afectadas por la situación.

Esto está provocando que tengan que gastar más de lo habitual, ya que tienen que comprar bidones de agua a diario, “es un gasto que ya no podemos solventar más, necesitamos que vengan así lo arreglan que les debe llevar tres horas hacerlo, no mucho. Tengo dos criaturas y no podemos seguir viviendo así”, manifestó una de las frentistas.

Por otro lado, lo mismo están padeciendo los vecinos en calle 3, entre 600 y 601, donde desde enero de este año realizaron los pedidos a ABSA y además lo hicieron también en ADA (Autoridad del Agua).

“La rotura del caño lo provocaron las personas que trabajan para una empresa de cable cuando instalaron un poste. Se hizo el reclamo, pero no pasó nada”, detalló una de las afectadas.

Por este motivo algunos están con baja presión y otros no tiene agua directamente, esperan que puedan acercarse y repararlo lo antes posible.