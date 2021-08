Vecinos reclaman falta de poda sobre la avenida 60

Durante los meses de otoño e invierno es un buen momento para realizar la poda en los árboles que así lo necesitan. Esto es fundamental para tener una buena circulación por la ciudad. Sin embargo, parece que desde el Municipio hacen oídos sordos a los reclamos sobre el tema.

Por este motivo, diario Hoy se comunicó con Fernanda Mazza, de 37 años, que vive en avenida 60 entre 22 y 23 y desde el mes de mayo está haciendo reclamos al Municipio para que se realice la poda un enorme álamo y no obtiene ninguna solución. “Ya realizamos un pedido y tres reclamos -que pudimos constatar-, no sabemos que más hacer. Porque además volvés a llamar y te dicen que pueden ir de madrugada, y que si no, te tienen que empezar a hacer el trámite de cero y no te dan fecha, nada”, explica Fernanda, que además dice: “Las ramas se pueden caer en cualquier momento y nadie hace nada”.