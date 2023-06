Vecinos se manifestarán frente a las oficinas de ABSA

Hace más de un mes que los vecinos de Altos de San Lorenzo están sin una gota en sus canillas. Por esta razón, el pasado jueves decidieron cortar la calle 27 y 72 ante la falta de respuestas por parte de la empresa ABSA.

“Hasta el momento no tuvimos ninguna solución, por ende, si seguimos así, la semana que viene vamos a ir a hacer la manifestación con el corte, pero en la puerta de ABSA”, explicó una de las frentistas.

La medida se tomó a partir de no recibir respuestas por parte de la empresa.

“Hace más de 25 días que no tenemos agua, hay poca presión por la noche nada más y que no alcanza a llenar los tanques. En el día, nada. Todos los vecinos cansados de llamar a ABSA, nos mienten continuamente, así que no nos queda otra que cortar la calle. Pero no es la solución ni tampoco la forma de arreglar las cosas, pero no nos dejan otra opción”.

Son varias manzanas las que están afectadas, por esa razón se pusieron de acuerdo y el próximo miércoles estarán manifestándose a partir de las 11 horas.

Por otro lado, en la zona de Tolosa, los frentistas de calle 30 entre 528 y 529 corren con la misma suerte que los de Altos de San Lorenzo. “Acá en el barrio tenemos problemas desde hace tiempo, pero hace poco ya que no tenemos una gota de agua, no se carga ni siquiera la cisterna, ni para tomar un té, ni poder ir al baño”, comentó Rosa, una de las vecinas afectadas.

Teniendo en cuenta que es un elemento vital para la vida y la limpieza, sobre todo la higiene personal y de las casas, están pidiendo una solución.

“No podemos seguir así, creo que ya, por lo menos yo no doy más. Quisiera que alguien se haga cargo de solucionarnos el problema. Ya que hemos hecho reclamos, hasta judiciales”, concluyó.