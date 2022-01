Volvió la pérdida de agua en 9 y 38

Como consecuencia de una nueva pérdida de agua que proviene desde el sector de la portería de la Escuela de Enseñanza Media n° 1 “Manuel Belgrano”, de 9 y 38, otra vez esta esquina de Barrio Norte se llenó de agua y se produjeron peligrosas frenadas entre los automovilistas que vienen circulando desde la avenida 13 hacia la plaza Olazábal.

La situación había sido controlada con el arreglo de la pérdida en los últimos días de diciembre, cuando el establecimiento educativo permaneció abierto para el personal auxiliar y algunos docentes que siguieron transitando las aulas para tomar exámenes. Sin embargo, a menos de dos semanas, volvió a salir agua en exceso desde el interior, que llega hasta el cordón de la avenida 38 y se traslada hasta la esquina de 9.

Teniendo en cuenta que la pérdida no se registró en una casa particular, sino en una escuela que pertenece al Estado, dependería de la voluntad de los directivos (que no están en funciones porque la escuela permanece cerrada en enero) poder hacer nuevamente el reclamo ante ABSA para que vengan a reparar otra vez el mismo lugar o caño que se rompió.

Además, para el caso debería haber alguien presente para abrirles a los obreros, y lo que se teme en el barrio es que hasta febrero o marzo siga saliendo agua y nadie se haga cargo de la reparación.

Mismo problema en otra zona de la ciudad

Algo parecido ocurre en la esquina de 71 y 25, con la salvedad de que en este lugar la pérdida es en el medio de la avenida y no en una casa o escuela. Allí fueron los propios vecinos los que reclamaron a ABSA, y los que esperan una pronta solución, ya que hubo algunos ciclistas y peatones que han perdido el equilibrio y se han generado accidentes ante la calle que está totalmente tapada por el agua en esta esquina de la ciudad de La Plata.

Si bien desde la firma responsable del ­servicio, Aguas Bonaerenses, aseguraron un refuerzo con guardias y cuadrillas para ­recorrer los barrios durante el verano, la realidad es que ayer se generó una protesta que dejó al desnudo la falta de respuestas de la empresa ante los innumerables reclamos de distintos grupos de vecinos de toda la región, incluyendo La Plata, Berisso y ­Ensenada.