WhatsApp no permitirá que un desconocido vea si estás "en línea" o tu "última conexión"

WhatsApp continúa modificando las funciones de la aplicación con el fin de proteger la privacidad de sus usuarios. Recientemente, decidió que deje de ser público el estado de conexión.

Desde el servicio de soporte técnico de la aplicación anunciaron que ahora para saber si una persona está en línea ambos se tienen que tener agendados: "Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado que puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión en línea en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tu y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes antes".

La medida consiste en que si no tenés agendado a un usuario, éste no podrá ver si estás en "línea" o tu "última conexión", y viceversa.

Esto también desarticula funciones de otras apps complementarias como son WaTools, WaCheck o ChatWatch, que fueron creadas con esa finalidad, lo cual hace más segura tu experiencia con la app.