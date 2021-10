WhatsApp: por este motivo te pueden eliminar la cuenta

La semana inició de la peor manera para WhatsApp tras sufrir una interrupción en su servicio por casi 8 horas, lo que generó que miles de usuarios migren a Telegram o apelen a la utilización de una plataforma prohibida por la app de mensajería propiedad de Facebook.

Es que ante la desesperación de no poder contar con la app, muchos se vieron tentados por instalar WhatsApp Plus, sin medir al riesgo que se exponían por recurrir a esta herramienta no oficial.

Si bien WhatsApp Plus se caracteriza por tener funciones únicas como enviar fotos sin límites, crear grupos con gran número de personas, ocultar los estados, entre otras funciones, se encuentra en la lista negra de WhatsApp.

Esta APK (archivo ejecutable) utiliza el código fuente de la aplicación y no es una licencia oficial.

Por tal motivo, instalar WhatsApp Plus no es recomendable. Si bien la aplicación no es maliciosa como tal, sí puede representar un riesgo para la seguridad de tus datos. Incluso, WhatsApp mismo te puede bloquear tu cuenta al instalar esta aplicación.

De esta manera, quienes la instalaron en sus dispositivos pueden sufrir suspensiones temporales que les impedirá usar su cuenta por un tiempo.

En las condiciones de servicio de WhatsApp queda expresamente indicado que "las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp".

Estas aplicaciones no oficiales que son desarrolladas por terceros violan las normas del mensajero, ya que no es posible validar sus prácticas de seguridad. Para sancionar a los usuarios que deciden utilizar estas versiones no oficiales del mensajero, WhatsApp decidió suspender todo tipo de cuenta. Por eso, los usuarios con WhatsApp Plus pueden recibir un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra "suspendida temporalmente".

El objetivo de esta sanción transitoria es la de obligar al usuario a que migre definitivamente al mensajero original.