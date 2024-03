Ya se encuentra habilitada la vacuna antigripal en la Provincia

La campaña antigripal en la provincia de Buenos Aires dio inicio y ya son varias las personas que se volcaron a los distintos vacunatorios para poder aplicarse la dosis. Las autoridades de la cartera sanitaria bonaerense explicaron que en este primer llamado el grupo habilitado a vacunarse es el personal de salud, las personas mayores de 65 años y las embarazadas.

El objetivo de esta campaña, que se replica año tras año, es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección del virus influenza en la población de riesgo. “La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año, y la mayoría de las personas afectadas se recuperan sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, los niños y niñas pequeños, adultos mayores, embarazadas o en período de puerperio, así como personas con factores de riesgo, pueden presentar complicaciones graves de la enfermedad. Mediante esta campaña de vacunación se busca lograr coberturas mayores o iguales al 95% en cada grupo de la población en riesgo”, dieron cuenta los especialistas. Vale recordar, que además de la vacunación otros métodos que ayudan en la prevención son el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, y el no compartir utensilios o mate. Por otro lado, esta vacuna se puede aplicar junto con la de la Covid-19, la de neumococo u otras del calendario nacional. Con el avance de la campaña, se habilitará para los restantes grupos, los cuales son las personas puérperas hasta 10 días posteriores al parto en caso de no haberla recibido durante el embarazo, los niños entre seis meses y dos años, el personal estratégico, y las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, donde no se necesita presentar orden médica.

En la región los vacunatorios habilitados son las unidades sanitarias n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26; los centros de salud n° 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, y 46; el Centro Integral de Medicina; y los hospitales Elina de la Serna, San Juan de Dios, San Roque, San Martín, Rossi, Alejandro Korn, Sor María Ludovica, Gutiérrez, Sbarra, José Ingenieros y el Italiano.