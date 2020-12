Alertan sobre la situación de los geriátricos en España

Desde Amnistía Internacional (AI) advirtieron sobre la situación en las residencias geriátricas de Madrid y Cataluña frente al coronavirus. Desde la organización de Derechos Humanos aseguraron que la “inmensa mayoría” de los residentes no es atendido de manera adecuada y que las medidas que se toman en las instituciones son “insuficientes”, “tardías”, e “ineficientes”.



De acuerdo al informe presentado ayer por AI, cerca de la mitad de los decesos producidos por la Covid-19 afectaron a personas adultas que residen en geriátricos. Según el organismo, las autoridades españolas estiman que el porcentaje de vidas perdidas en estas residencias oscilaría entre el “47 y el 50%”.



En este sentido, Amnistía Internacional señaló que “la inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban”.



Asimismo, la organización sostiene que durante los primeros meses de pandemia, las personas mayores “se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente”.



Además, pese a que hubo una evolución en relación a estas medidas, AI asegura que “la situación en las residencias sigue siendo alarmante en esta segunda ola”.



En lo que respecta a estadísticas locales, el organismo señaló que entre el 8 de marzo y el 1° de mayo, murieron 5.828 adultos mayores en geriátricos de la capital española, lo que representa el 43,46% de los decesos.



En concordancia con la alarmante situación de Madrid, cabe destacar que la región de Cataluña sufrió la pérdida de 7.045 ancianos en el período que va del 1° de marzo al 15 de noviembre, lo que supone un 46% del balance total.



En este sentido, Esteban Beltrán, director de Amnistía en España, destacó: “Una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son estacionamientos para gente mayor”.



Según AI, los protocolos que evitan derivar residentes a hospitales “no fueron modificados”. Además, siguen sin garantizarse las visitas de familiares, lo que implica una “discriminación” para los ancianos.



Por último, la organización remarcó que “es urgente adoptar medidas” tanto en Cataluña como en Madrid para cambiar los protocolos e impulsar una ley que “garantice los derechos” de las personas que viven en residencias geriátricas.