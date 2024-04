Asesinaron a tres carabineros en Chile tras una emboscada

Un total de tres carabineros, la policía nacional de Chile, fue emboscado y asesinado, en principio a balazos, por un grupo de desconocidos, que también prendió fuego la patrulla de los efectivos policiales. Esta tragedia tuvo lugar en la localidad de Cañete, en la provincia de Arauco, al sur del país, y sucedió en la misma fecha en la que se celebra el aniversario de la institución policial. Los tres cuerpos fueron encontrados calcinados dentro del vehículo.

Según relató a la prensa la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, “se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros”. “Al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados”, agregó Tohá. Tras darse a conocer el trágico suceso, el presidente Boric reunió a su gabinete de crisis y condenó el atentado. “Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner; coordinamos acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado. Las policías, fuerzas armadas y los equipos de gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar duelo nacional por tres días en todo el país. Sepan, carabineros de Chile, que no están solos”, remarcó el mandatario.

Por su parte, el director general de Carabineros, Ricardo Yañez, sostuvo: “Fueron terriblemente asesinados tres carabineros que se encontraban cumpliendo y brindando seguridad, en una zona que sabemos que es compleja. No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar”. Esta región se encuentra bajo resguardo militar debido a la gran cantidad de ataques incendiarios que se vienen registrando. De hecho, desde mayo de 2022 se encuentra en estado de emergencia.