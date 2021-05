Barack Obama confirmó que la Marina de Estados Unidos avistó OVNIS

The Late Late Show with James Corden, Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, confirmó que miembros de la marina avistaron objetos voladores no identificados y aseguró que “No sabemos qué son y no podemos explicar cómo se mueven” y que se toman “en serio” las imágenes que circulan.

“Lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”, confesó.

“No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Por eso creo que la gente todavía se lo toma en serio, tratando de investigar y averiguar qué es eso”, detalló.

Además aseguró que cuando asumió preguntó si había laboratorios donde se guardaran formas de vida extraterrestre y la respuesta fue no.

De momento, el Pentágono liberará más imágenes de este tipo de encuentros.