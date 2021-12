Berlín se sumó a la vacunación infantil contra el coronavirus

Berlín se sumó a otros estados de Alemania y anunció ayer la vacunación contra el coronavirus de chicos entre 5 y 11 años a partir de esta semana, mientras el país lidia con el mayor pico de contagios de la pandemia y una fuerte saturación hospitalaria.

Este mes, el gobierno federal y los estados alemanes anunciaron que los no vacunados contra el coronavirus no podrán ingresar a tiendas no esenciales, restaurantes y lugares de espectáculos deportivos y culturales, lo que ha desatado protestas.

Además, en las próximas semanas, el Parlamento debatirá hacer obligatoria la vacuna contra la Covid-19, que muchos alemanes han rehusado aplicarse, pese a contar con varios fármacos disponibles, incluyendo uno de fabricación nacional.

La semana pasada, preparando el terreno, los diputados aprobaron una ley que impone la vacunación a los trabajadores sanitarios.

Un día antes, el grupo de expertos médicos que asesora al gobierno recomendó vacunar a chicos y chicas de entre 5 y 11 años con condiciones preexistentes o que estén en contacto estrecho con personas vulnerables. El panel dijo que aquellos niños que no poseen enfermedades y que igual quieran vacunarse por un “deseo personal”, también pueden hacerlo.

Autoridades sanitarias de Berlín, el estado federado que incluye a la capital nacional, anunciaron ayer que los niños de esa edad podrán recibir su primera dosis a partir de esta semana.

Se vacunará en escuelas, consultorios médicos y hasta en el Museo de Historia Natural de la ciudad, dijeron las autoridades.

La misma medida han anunciado otros estados alemanes para los próximos días, entre ellos Baviera y Hamburgo.

Preocupan los niveles de contagio

Desde hace días, las cifras oficiales parecen mostrar que la cantidad de casos se está estabilizando en Alemania, pero en niveles demasiado altos, susceptibles de prolongar la actual sobrecarga del sistema hospitalario alemán.

Por primera vez en semanas, la incidencia semanal de contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes en Alemania bajó ayer de 400, informó el organismo de lucha contra las enfermedades infecciosas alemán.

Alrededor del 69% de los habitantes del país están plenamente vacunados contra el coronavirus, por debajo del umbral mínimo del 75% que se ha fijado el gobierno.

El pico actual de contagios es el mayor de toda la pandemia, y el mes pasado hubo días con más de 70.000 casos. Sin embargo, la ola ha provocado menos muertes y hospitalizaciones que la del invierno 2020-2021, lo que se atribuye a la vacunación.