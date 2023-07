Biden afirmó que Rusia “ya perdió la guerra”

El mandatario estadounidense, Joe Biden, aseguró en una conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia, que Rusia “ya perdió la guerra” contra Ucrania. A la hora de dar los motivos de esa sentencia, indicó que las tropas rusas cuentan con escasos recursos y que los problemas económicos son muy altos. “Putin ya perdió la guerra. No hay posibilidad de que gane la guerra en Ucrania”, sostuvo.

Por otra parte, mencionó que no ve probable el uso de armamento nuclear. “No creo que haya una posibilidad real de que Putin use el arma nuclear. No solamente Occidente, sino también China y el resto del mundo dijeron no se adentren en ese terreno”.

El presidente de Estados Unidos concluyó su visita de cinco días al Viejo Continente, que inclu­yó, además de participar de la cumbre de la OTAN en Lituania, un encuentro con líderes nórdicos en Finlandia. Vale recordar que este país es el flamante integrante de la alianza y posee una frontera con Rusia de más de 1.300 kilómetros.