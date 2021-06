Bolsonaro manifestó que investigarán las denuncias de corrupción con vacunas

Mientras avanza la investigación por la gestión de la pandemia en Brasil y una supuesta causa de corrupción con las vacunas antiCovid contra el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, el mandatario aseguró que habrá una investigación policial para aclarar las cosas.



La Comisión Parlamentaria de Investigaciones del Senado es el órgano que lleva a cabo las audiencias para determinar las responsabilidades de los funcionarios y del propio presidente en lo que se presume es un caso de corrupción en una compra millonaria de vacunas contra el coronavirus.



“¿El gobierno perdió un centavo por la Covaxin? ¿Pagó y no consumió? Me quieren imputar un crimen de corrupción en el que no se gastó ni un centavo porque hace dos años y medios que estamos sin corrupción”, manifestó un molesto Bolsonaro ante las consultas periodísticas.



Sin embargo, el testimonio de un funcionario del Ministerio de Salud y el de un diputado ante la Comisión complicaron al presidente, ya que dijeron que Bolsonaro estaba informado sobre los tres funcionarios que presionaban para liberar la importación de vacunas indias.