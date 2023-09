Boric se mostró preocupado ante la posibilidad del fracaso del nuevo proceso constituyente

Durante la jornada pasada, el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo declaraciones en torno a lo que viene siendo el segundo intento de reforma constitucional. Vale recordar que el anterior proyecto de carta magna, redactado en su mayoría por convencionales constituyentes de izquierda e independientes, fue rechazado por el 61% de los ­chilenos el 4 de septiembre del año pasado. Ante este nuevo intento, el gobierno se encuentra buscando un amplio consenso para no fallar ­nuevamente.

“Hemos trabajado por tener una nueva Constitución que tiene que reflejar los consensos que tenemos todos los chilenos y no solo un sector”, destacó el mandatario del país vecino en una caminata desde el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, hacia la Cancillería. Asimismo, remarcó que le “interesa” que el proceso constituyente “esté bien”. Por otra parte, señaló que “quienes quieran antagonistas en mí no los van a encontrar”. “Yo estoy preocupado por el éxito del proceso y no voy a ser quien trabaje por lo contrario. Espero que las voces que se están levantando, apuntando al mayor consenso posible, sean escuchadas, y les deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso”, sumó.

Esta preocupación que mostró el propio Boric ante la posibilidad de un nuevo fracaso en este tópico también la reflejó la expresidenta Michelle Bachelet. La política en su momento mencionó que no es “inevitable volver a fracasar” y dio como causa “varios síntomas” que ella está observando.

Otra de las voces que se pronunciaron sobre el actual contexto fue la del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, quien sostuvo que no existe posibilidad alguna de llegar a un tercer proceso constituyente en caso de que vuelva a caer el de ahora. “Un tercer plebiscito sería una locura total, está fuera de cualquier reflexión”, remarcó. De igual forma, sobre esta hipótesis de cara al futuro, el gobierno también la desestimó y confirmó que, llegado el caso, no sucederá.

Este segundo intento de reforma comenzó el pasado 7 de junio. Según está estipulado, el Consejo Constitucional, conformado por 50 integrantes en su mayoría de derecha, deberá entregar el texto final que será votado en un plebiscito obligatorio el 17 de diciembre próximo, pudiendo eliminar así la Constitución actual.

Proponen límites a los ­funerales de alto riesgo

El propio Boric firmó ayer un proyecto de ley que mandará al Congreso que tiene como objetivo limitar la duración y el lugar donde se llevan a cabo los funerales de alto riesgo. De esta manera, se propone que estos “narcofunerales”, nombre con el que se conoce el hecho, duren como máximo 24 horas, que tengan una acotada participación de personas, y que se lleven adelante en las instalaciones del cementerio o crematorio, con el fin “de acotar el espacio de acción de las organizaciones criminales que realizan el funeral y así resguardar la tranquilidad y la seguridad en el espacio público”.

“No es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, a suspender clases, a cerrar calles para el tránsito de vehículos o de personas”, concluyó el presidente Boric.