Ciudadanos denuncian haber recibido dosis de diferentes laboratorios

Las autoridades chilenas reconocieron nuevos errores en la campaña de vacunación contra el coronavirus. En esta oportunidad, un grupo de diez personas de la comuna de San Bernardo (en la Región Metropolitana de Santiago), denunció haber recibido dosis de diferentes laboratorios.



El hecho tuvo lugar el martes pasado en la escuela Estados Unidos de la comuna. Los ­ciudadanos que habían sido inoculados en una primera instancia con la vacuna de Pfizer-­BioNTech completaron el esquema con la dosis del laboratorio Sinovac.



Al detectar el problema, el equipo médico se puso en contacto con todas las personas afectadas. “Nos hicieron pasar a una sala donde estaba una doctora de nombre Claudia, la enfermera que nos había vacunado, cerraron la puerta y partieron pidiendo disculpas por ponernos una vacuna que no correspondía”, contó Sandra, una de las víctimas del error, en diálogo con 24 Horas.



“La respuesta que dieron es que se podían equivocar, que ellas no eran robots y que a cualquiera le podía pasar, fue un error de una mala manipulación. En vez de tomar la Pfizer, tomaron la Sinovac, por lo cual, lo único que nos dijeron fue que estuviéramos tranquilas y que nos fuéramos a la casa”, destacó Jaqueline, otra de las mujeres que concurrieron a la escuela a recibir su segunda dosis.



El hecho fue catalogado como un “error programático” por las autoridades de San Bernardo, que a través de un comunicado señalaron: “Las 10 personas se mantuvieron en observación sin presentar complicaciones y se está realizando seguimiento posterior a su alta del punto de vacunación”.



De acuerdo a lo indicado por las autoridades sanitarias de la región, los ciudadanos afectados “no tendrán consecuencias”. Además, el personal médico indicó la vacunación con la segunda dosis correspondiente en 21 días, aunque aún se desconoce si les aplicarán la de ­Pfizer o la de Sinovac.



En efecto, el municipio reportó que la norma técnica contempla este tipo de errores y recomienda mantener el cronograma. “Si inadvertidamente la segunda dosis administrada no corresponde a la vacuna con que inició esquema, se deberá completar el esquema de dos dosis con una misma vacuna, esto basado en la falta de evidencia de intercambiabilidad de las vacunas”, señala el protocolo.



Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que este tipo de situaciones ­“ocurre en todo el mundo y ha ocurrido en otras campañas”.



El hecho tuvo lugar un día después del escándalo sanitario que afectó a la ciudad de Villarrica, en la provincia de Cautín, donde un bebé de seis meses fue vacunado contra el coronavirus con la dosis de Sinovac, pese a no estar recomendada para niños menores de 16 años.



A raíz de este error, tanto Paris como la subsecretaria de Salud, Paula Daza, tuvieron que pedir disculpas en nombre del Ejecutivo. Asimismo, los funcionarios prometieron realizar un seguimiento del estado del bebé y adoptar “todas las medidas que sean necesarias”.



El país trasandino, que llegó a ser uno de los más afectados por la pandemia en la región ­sudamericana, sostiene hoy uno de los mejores registros mundiales de inmunización. Hasta el último domingo, Chile había vacunado al 25% de su población.



De acuerdo a lo informado por las autoridades, más de siete millones de personas recibieron al menos una dosis de alguno de los inoculantes presentes en el vecino país, mientras que unos dos millones de ciudadanos ya completaron el esquema.